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Покупателей туров начали обманывать под видом требования доплаты за подорожавшие услуги

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Мошенники начали использовать новую схему в отношении организованных туристов, которые приобретают пакетные туры, предупредила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По данным ряда туроператоров, в разгар высокого сезона отпусков фиксируется мошенническая схема, в ходе которой преступники связываются с организованными туристами, купившими тур, и просят провести дополнительную оплату за него в связи с "подорожанием" отеля, билетов и других услуг. Как правило, это происходит за день-два до вылета, и мошенники давят на необходимость быстрого принятия решения. Жертв направляют для "доплаты" по фишинговым ссылкам", - говорится в сообщении.

Переход по таким ссылкам грозит не только потерей денег, но и тем, что платежные данные туристов попадут в руки мошенников.

"АТОР призывает не доверять звонкам от незнакомцев, не переходить по ссылкам и не вводить свои данные на подозрительных страницах. Туристам рекомендуется в таких случаях не верить звонящим на слово, а обязательно обращаться к менеджеру турагентства, где был приобретен тур, или на сайт оператора, перепроверять всю информацию", - отмечают в ассоциации.

Туроператоры напоминают, что любые реальные изменения, связанные с организацией поездки, в обязательном порядке оформляются документами перед проведением оплаты.

АТОР
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