Шестеро жителей Иркутска получили от 9 до 20 лет колонии за контрабанду леса

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Иркутска приговорил к разным срокам лишения свободы шестерых местных жителей по делу о контрабанде лесоматериалов стоимостью более 1,4 млрд рублей в составе двух преступных сообществ, сообщает объединенная пресс-служба судов региона в четверг.

В зависимости от роли и степени участия каждого организаторы и участники преступных сообществ приговорены к лишению свободы на сроки от 9 до 20 лет в колониях строгого и общего режимов, говорится в сообщении.

Также подсудимые оштрафованы на суммы от 700 тыс. до 3,5 млн рублей, ограничены в свободе и лишены права заниматься деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции, на срок от 3 до 4 лет.

Кроме того, в доход государства у осужденных конфискованы доходы, полученные от преступного бизнеса, средства, эквивалентные стоимости экспортированной древесины, на сумму более 3 млрд рублей.

На недвижимость и деньги осужденных наложен арест.

В отношении двух соучастников, заключивших досудебное соглашение, приговор был вынесен в 2022 году. Еще двое фигурантов-иностранцев в 2021 году объявлены в международный розыск, им предъявлено заочное обвинение.

Как сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, установлено, что с 2016 по 2020 годы подсудимые осуществили контрабанду незаконно заготовленных лесоматериалов объемом более 200 тыс. куб. м через таможенную границу ЕАЭС путем их недостоверного декларирования с использованием подложных документов.

Пресс-служба Иркутской таможни проинформировала, что преступная деятельность была пресечена таможенниками во взаимодействии с сотрудниками Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.