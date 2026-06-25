Участок трассы "Новороссия" в Запорожской области перекрыт после атаки ВСУ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Участок трассы Р-280 "Новороссия" в Запорожской области перекрыт после атаки ВСУ, организован объезд, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в четверг.

"Киевский режим совершил очередное террористическое преступление против мирной инфраструктуры. В целях обеспечения безопасности дорожного движения временно ограничено движение с 317 км по 331 км автомобильной трассы Р-280 "Новороссия", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам объезд организован через близлежащие села.