Участок трассы "Новороссия" в Запорожской области перекрыт после атаки ВСУ
Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Участок трассы Р-280 "Новороссия" в Запорожской области перекрыт после атаки ВСУ, организован объезд, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в четверг.
"Киевский режим совершил очередное террористическое преступление против мирной инфраструктуры. В целях обеспечения безопасности дорожного движения временно ограничено движение с 317 км по 331 км автомобильной трассы Р-280 "Новороссия", - написал Балицкий в своем канале в Max.
По его словам объезд организован через близлежащие села.
Трасса Р-280 "Новороссия" проходит по территориям Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и Ростовской области от Симферополя до Ростова-на-Дону. Ее протяженность превышает 630 км. Трасса является альтернативным сухопутным маршрутом на Крымский полуостров - легковым автомобилям и автобусам также разрешается проезжать по Крымскому мосту с обязательным прохождением досмотра перед въездом на него.