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Кабмин утвердил план третьего этапа адаптации к изменениям климата на период до 2030 года

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило национальный план мероприятий третьего этапа адаптации к изменениям климата на период до 2030 года, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Согласно плану, в 2027-2028 гг. должны быть разработаны комплексная схема долгосрочного противодействия наводнениям, программы сохранения и воспроизводства природных экосистем (водных, лесных, почвенных ресурсов), а также межрегиональный план долгосрочного противодействия процессам опустынивания и ветровой эрозии сельскохозяйственных земель с учетом динамики климатических рисков.

"Адаптация к изменениям климата является важным направлением национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Цель Минэкономразвития России - обеспечить отраслевые ведомства и регионы необходимым инструментарием для формирования планов по адаптации к изменениям климата и оценкой эффективности реализуемых мер", - приводится комментарий первого заместителя министра экономического развития Максима Колесникова.

Мониторинг утверждения и реализации различными ведомствами, субъектами и корпорациями планов адаптации будет осуществляться в ГИС "Энергоэффективность".

Система адаптационного планирования стартовала в 2019 году, когда был сформирован первый этап со сроком до 2022 года. По его результатам была создана система, включающая многоуровневое планирование, институциональную и методическую основы. Минэкономразвития разработало методические рекомендации для оценки климатических рисков, ранжирования мероприятий по приоритетности и подготовки планов.

С 2023-го и до конца 2025 года реализовывался план второго этапа. За этот период была дополнена и модернизирована методическая база, в том числе внесены изменения в методики по составлению адаптационных планов и ранжированию мероприятий, приняты новые рекомендации по оценке возможного ущерба от воздействия климатических рисков и по оценке эффективности и результативности мер адаптации. В рамках второго этапа была также запущена актуализация региональных планов адаптации, проведена оценка возможного ущерба от воздействия климатических рисков, каталогизированы риски и уязвимые объекты по отраслям и регионам.

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