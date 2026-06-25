Путин обсудил внутреннюю безопасность с членами Совбеза страны

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ развитие отношений с ближайшими странами и обеспечение внутренней безопасности России.

"У нас два вопроса сегодня. Один касается обеспечения внутренней безопасности, стабильности, а второй - развития наших отношений с ближайшими соседями", - сказал Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности.

С докладами по внутренней повестке выступили директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.