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Российские военные нанесли авиаудары по подразделениям ВСУ в районе Красного Лимана

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие нанесли удар авиабомбами по подразделениям ВСУ в районе Красного Лимана, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"В интересах группировки войск "Запад" экипажами Су-34 ВКС России был нанесены удары шестью авиабомбами по отступающим из Красного Лимана боевикам 63 отдельной механизированной бригады ВСУ, укрывшихся в районе населенного пункта Щурово", - говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, четырьмя авиационными бомбами ФАБ - 500 был нанесен удар по военнослужащим 60 отдельной механизированной бригады ВСУ в районе западной части Красного Лимана.

В министерстве также сообщили, что авиационный удар с применением авиабомбы ФАБ-1500 был нанесен по насыпной переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки.

В Минобороны РФ заявили, что цели уничтожены, что подтверждено кадрами объективного контроля с беспилотников.

Минобороны России опубликовало кадры авиаударов по украинским позициям.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны Красный Лиман
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