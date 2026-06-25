Российские военные нанесли авиаудары по подразделениям ВСУ в районе Красного Лимана

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие нанесли удар авиабомбами по подразделениям ВСУ в районе Красного Лимана, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"В интересах группировки войск "Запад" экипажами Су-34 ВКС России был нанесены удары шестью авиабомбами по отступающим из Красного Лимана боевикам 63 отдельной механизированной бригады ВСУ, укрывшихся в районе населенного пункта Щурово", - говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, четырьмя авиационными бомбами ФАБ - 500 был нанесен удар по военнослужащим 60 отдельной механизированной бригады ВСУ в районе западной части Красного Лимана.

В министерстве также сообщили, что авиационный удар с применением авиабомбы ФАБ-1500 был нанесен по насыпной переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки.

В Минобороны РФ заявили, что цели уничтожены, что подтверждено кадрами объективного контроля с беспилотников.

Минобороны России опубликовало кадры авиаударов по украинским позициям.