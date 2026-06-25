СКР предложил сделать конфискацию самостоятельным видом наказания и расширить

Также СК хочет получить право поиска преступных активов и по завершении расследования уголовного дела

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Следственном комитете России выступают за расширение конфискации имущества, заявил на ПМЮФ советник председателя СКР Александр Федоров.

"Следственный комитет поддерживает научную и законодательную дискуссию о расширенной конфискации. Применительно к отдельным категориям коррупционных деяний, обосновано возвращение к вопросу конфискации имущества как самостоятельного вида наказания", - сказал он.

По его словам, если должностное лицо использовало публичные полномочия для незаконного обогащения, то общество вправе ожидать не только лишения свободы, но и полного изъятия всего нажитого им имущества.

В связи с этим СКР предлагает еще одну инициативу - возможность продолжения поиска преступных активов после завершения расследования основного уголовного дела.

"На практике имущество нередко обнаруживается уже после направления дела в суд, когда действующее регулирование не позволяет полностью реализовать действия по обращению взыскания на вновь выявленные активы. В связи с этим предлагается закрепить в уголовно-процессуальном законе новое основание - выделение уголовного дела исключительно для установления розыска и конфискации имущества криминального происхождения", - сказал советник.

Говоря об аресте имущества, он заявил, что Следственный комитет предлагает ввести неотложный арест на имущество, фактически принадлежащего обвиняемому, но оформленному на третьих лиц, если имеются основания полагать, что оно передано для сокрытия от взыскания, а номинальные владельцы знали или должны были знать о его происхождении. "Такая инициатива предполагает непроизвольное изъятие собственности, а направленное на противодействие типичным схемам маскировки коррупционных доходов через родственников, доверенных лиц, аффилированные компании, зарубежные структуры и фиктивные сделки. Все решения должны приниматься судом при соблюдении состязательности, презумпции невиновности и достаточности доказательств", - заключил Федоров.