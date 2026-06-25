Новые регионы получат еще 7,8 млрд рублей на выплату пенсий и финансирование ЖКХ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Правительство России дополнительно направит около 6,5 млрд рублей на выплату пенсий в четырех новых регионах, сообщает сайт правительства.

Эти средства направят на обеспечение выплаты пенсий в третьем квартале 2026 года в соответствии с региональным законодательством. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в прошлом и нынешнем годах на эти цели уже выделено свыше 33 млрд рублей.

Кроме того, почти 1,3 млрд рублей направят на закупку дорожной и коммунальной техники, необходимой для модернизации сетей тепло- и водоснабжения, обеспечения бесперебойной работы объектов ЖКХ и их подготовке к осенне-зимнему периоду.