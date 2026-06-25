Лавров 1 июля примет в Москве главу МККК Сполярич

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров на следующей неделе встретится с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

"1 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич. Она будет находиться в Москве с рабочим визитом, - сказала дипломат. - На повестке дня - широкий спектр вопросов гуманитарного реагирования в различных регионах мира, отдельное внимание будет уделено практическим аспектам сотрудничества России и Международного комитета Красного Креста в контексте украинского кризиса".

30 июня под председательством Лаврова "состоится очередное заседание Делового совета при министре иностранных дел Российской Федерации", добавила Захарова.

"Оно будет посвящено вопросам торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества с Африкой. Планируется обсудить текущее состояние и перспективы реализации взаимовыгодных российско-африканских проектов с упором на содействие странам континента в укреплении их экономического, энергетического, технологического и продовольственного суверенитета, а также в обучении профессиональных кадров", - пояснила она.