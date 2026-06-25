Минпросвещения РФ подумает о введении устного экзамена по географии в школах

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Вопрос о введении устного экзамена по географии для российских школьников возьмут в проработку, заявил глава министерства Сергей Кравцов.

"Честно говоря, не думали. Откровенно скажу, такой инициативы у нас не было, но посмотрим. У нас есть устный экзамен в девятом классе по русскому языку, вы знаете. Будет устный экзамен в девятом классе по истории. Что касается географии - поработаем ", - сказал Кравцов, отвечая на вопрос, есть ли инициатива у министерства сделать устный экзамен по географии для школьников, например, по курсу "География России".

Об этом министр сообщил в четверг на форуме учителей географии и студентов профильных вузов в Национальном центре "Россия".