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Москва обеспокоена учениями США и Южной Кореи у морской границы КНДР

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Москва выражает озабоченность в связи с проведением в непосредственной близости от морской границы с КНДР военных учений США и Южной Кореи, сообщила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Этот очередной, направленный именно против КНДР шаг Сеула и Вашингтона не может не вызывать озабоченности в контексте дальнейшего развития ситуации на Корейском полуострове, - сказала она. - Сеул и Вашингтон по-прежнему руководствуются конфронтационными блоковыми подходами, которые нацелены не на созидание мира, создание условий для политико-дипломатического урегулирования существующих в субрегионе проблем, а на их усугубление путем наращивания военного давления на Пхеньян".

"Продолжение подобной линии чревато серьезными последствиями для региональной безопасности. Мы убеждены, что для обеспечения долгосрочного мира, для обеспечения стабильности в Северо-Восточной Азии необходима прежде всего объективная оценка сложившихся на Корейском полуострове геополитических реалий, учет озабоченностей в области безопасности всех вовлеченных государств, включая КНДР", - указала дипломат.

КНДР МИД Мария Захарова США Южная Корея
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