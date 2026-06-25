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Минпромторг призвал ритейл активнее сотрудничать с местными производителями продуктов

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Продукция, выпускаемая локальными производителями продовольствия, должна быть более полно представлена на полках в ритейле, считают в Минпромторге. Сейчас доля федеральной матрицы достигает 80%.

"Федеральные поставщики, федеральные производители - очень важное звено продовольственной безопасности, но не единственное. Нам сейчас нужно сосредоточиться на том, чтобы сети начали усиленно развивать местных производителей - не для галочки, не для отчетности по (привлечению - ИФ) фермеров, а всерьез, для того, чтобы максимально обеспечить наличие производства на местах. Еще раз говорю: если производитель находится за несколько тысяч километров от точки продаж - это риск, очень существенный риск", - заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов на Неделе российского ритейла в Москве.

По его словам, этот вопрос обсуждается давно. "В текущей ситуации, да и вообще требуется вовлечение местных производителей, локальных производителей в максимальном количестве для того, чтобы сократить логистическое плечо, затраты транспорта, затраты топлива. И иметь еще платежеспособный спрос населения за счет развития местной промышленности, что очень важно", - сказал он.

Как сообщил Кузнецов, в настоящее время доля федеральной матрицы в торговле составляет "минимум 70%, а то и 80%". "По сути, 80% товара находится в нескольких тысяч километров от точки продаж. Является ли это хорошо?", - задал он риторический вопрос.

По его словам, необходимо пересмотреть модели работы, "пересмотреть все методички для того, чтобы развивать местную промышленность, тем самым снижая риски (обеспечения торговли продовольствием - ИФ) и увеличивая платежеспособный спрос населения на местах".

Минпромторг Никита Кузнецов
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