За помехи работе адвокатов предложили ввести уголовную ответственность

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Глава Федеральной палаты адвокатов России предложила наказывать тех, кто препятствует адвокатам в их работе.

"Российская адвокатура не единожды говорит о необходимости введения уголовной ответственности за воспрепятствование оказанию квалифицированной юридической помощи", - сказала Светлана Володина, выступая в четверг на Петербургском юридическом форуме.

Она отметила, что в разных странах есть как уголовная, так и административная ответственность за воспрепятствование работе адвоката.

Володина отметила, что в России размер оплаты адвоката по назначению за участие в уголовных делах ежегодно индексируется, но все равно остается крайне небольшим - 1 860 рублей в день.

"После всех отчислений и выплат государству у адвоката остается совсем мало денег: в среднем 26-40 тыс. руб. в месяц, если адвокат ведет дела практически ежедневно", - сказала глава ФПА.