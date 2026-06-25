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Украинский олигарх Коломойский заочно осужден в РФ на 12 лет за хищение нефти на 10 млрд руб.

Украинский олигарх Коломойский заочно осужден в РФ на 12 лет за хищение нефти на 10 млрд руб.
Игорь Коломойский
Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Суд в Татарстане заочно приговорил к 12 годам лишения свободы четырех украинских предпринимателей, среди которых Игорь Коломойский (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов), за хищение 858,6 тыс. тонн российской нефти на 10 млрд рублей, сообщили в пресс-центре МВД России.

"Сегодня Альметьевским городским судом Республики Татарстан заочно постановлен обвинительный приговор в отношении находящихся в межгосударственном розыске четырех граждан Украины - Игоря Коломойского, Александра Ярославского, Геннадия Боголюбова и Павла Овчаренко. Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 и частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении.

Все четверо признаны виновными и приговорены к 12 годам лишения свободы.

Игорь Коломойский МВД России Геннадий Боголюбов Павел Овчаренко Александр Ярославский
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Украинский олигарх Коломойский заочно осужден в РФ на 12 лет за хищение нефти на 10 млрд руб.

 Украинский олигарх Коломойский заочно осужден в РФ на 12 лет за хищение нефти на 10 млрд руб.

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