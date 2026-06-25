В МИД РФ заявили об интересе Ирана к коридору "Север-Юг" на фоне ситуации с Ормузским проливом

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Москве фиксируют растущий интерес Ирана к развитию международного транспортного коридора "Север-Юг" в связи с нестабильной ситуацией в зоне Ормузского пролива, рассчитывают на скорейшее начало строительства железнодорожного участка Решт-Астара, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Инженерные изыскания по месту прохождения будущего маршрута возобновились сразу же, как только позволила военно-политическая обстановка", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что "кредитная линия на финансирование проекта строительства железнодорожной ветки не замораживалась".

"Ожидаем подписание исполнительного контракта и решения ряда технических вопросов. И скорейшего начала практической работы на площадке", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что в Москве "фиксируют растущий интерес иранских партнеров к развитию международного транспортного коридора "Север-Юг", который на фоне нестабильной ситуации в зоне Ормузского пролива приобретает еще большее значение как в плане обеспечения двусторонней торговли, так и устойчивого снабжения Ирана товарами перовой необходимости".

Она добавила, что "интерес к международному транспортному коридору проявляют и другие страны - соседние с Ираном государства".