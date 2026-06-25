Несовершеннолетний на "Газели" насмерть сбил мальчика в Ингушетии

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Девятилетний ребенок погиб в ДТП в городе Сунжа (Ингушетия), сообщили в четверг "Интерфаксу" в республиканском МВД.

Погиб ребенок 2017 года рождения погиб. За рулем сбившей его грузовой "Газели" находился несовершеннолетний.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет причины и обстоятельства аварии.

В связи с ДТП участок дороги пришлось временно перекрыть.

Прокурор республики Андрей Васильченко организовал по данному факту проверку, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего жителя республики по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 8-летний мальчик, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по республике.