Адвокат Генри Резник предложил запретить отмену оправдательного вердикта присяжных

Генри Резник Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российский адвокат Генри Резник считает, что правительству РФ необходимо вернуться к вопросам совершенствования уголовно-процессуального законодательства.

Резник возглавляет одну из двух комиссий Совета Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ.

"Предлагаю ввести в уголовно-процессуальное законодательство норму, согласно которой не подлежит отмене оправдательный вердикт, вынесенный присяжными единогласно", - заявил он, выступая в четверг на Петербургском юридическом форуме.

Также Резник считает необходимым вернуть в компетенцию суда присяжных дела о преступлениях в сфере половой неприкосновенности и коррупционные преступления.