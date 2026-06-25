Аэропорты Татарстана и Самары возобновили обслуживание рейсов

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары ("Курумоч"), Бугульмы, Казани и Нижнекамска ("Бегишево") сняты, сообщает пресс-служба Росавиации.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Запрет на прием и отправку рейсов вводился ранее в четверг для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, в четверг аэропорты Самары, Бугульмы, Казани и Нижнекамска приостанавливали обслуживание рейсов дважды.