Росавиация сняла ограничения на ночные и утренние полеты в Иран

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Росавиация отменила рекомендации для авиакомпаний, которые ограничивали использование воздушного пространства Ирана в период с 23:00 до 11:00 по московскому времени.

"Вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана могут вновь осуществляться круглосуточно", - сказано в сообщении ведомства.

Рекомендации были введены на период с 14 по 24 июня в целях обеспечения безопасности полетов.

Согласно открытым данным, российские авиакомпании в настоящее время не выполняют регулярные рейсы в Иран. До обострения военного конфликта на Ближнем Востоке в начале года между Москвой и Тегераном с частотой два раза в неделю летал "Аэрофлот".