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Кабмин РФ одобрил законопроект о закреплении принципа "бери или плати" в Гражданском кодексе

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало законопроект с изменениями в Гражданский кодекс, которые законодательно закрепляют механизм "бери или плати" (take or pay), говорится в сообщении Минэкономразвития.

Поправки предоставят предпринимателям возможность самостоятельно заранее прописывать в договоре фиксированную плату за односторонний отказ от исполнения обязательств, которая при добросовестном исполнении и незлоупотреблении правом не будет снижаться судами, в отличие, например, от неустойки или суммы компенсации фактических расходов.

В Минэкономразвития отметили, что "необходимость законодательных новелл вызвана системной проблемой: добросовестный поставщик, вложивший значительные средства в производство под конкретный заказ, остается без защиты, если заказчик в одностороннем порядке отказывается от договора на финальной стадии".

"В сложившейся судебной практике размер компенсации в подавляющем большинстве случаев снижается, и вместо запрашиваемой суммы компенсации контракта поставщик может получить лишь 5-30%, что делает масштабные инвестиции экономически неоправданными. Поправками в Гражданский кодекс закрепляем механизм гарантированного долгосрочного спроса на отечественную продукцию. По сути вводим плату за отказ от исполнения договора", - пояснил первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

В министерстве считают, что нововведение особенно актуально для инновационных проектов, где продукция еще не имеет рыночных аналогов и ее создание сопряжено с высокими рисками.

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