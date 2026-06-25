Более 61 тыс. жителей в Дагестане остались без света из-за непогоды

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Аварийные отключения электроэнергии произошли в восьми районах Дагестана из-за коротких замыканий и обрывов ЛЭП, вызванных непогодой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике в четверг.

"Поступают сообщения об аварийных отключениях электроснабжения в восьми муниципальных образованиях. Всего без электроснабжения остается 31 населенный пункт с населением более 61 000 человек", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, причиной отключений являются короткие замыкания и обрывы ЛЭП из-за обильных осадков и шквалистого ветра.

Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечено 10 бригад электриков - 30 человек и 10 единиц техники.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения - к 20:00 (мск) 26 июня.

Ранее спасатели предупредили о прогнозируемых на территории Дагестана 24-27 июня ливнях, граде и и усилении ветра до 25 м/с.