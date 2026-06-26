В Москве в ночь на 27 июня пройдет общегородской выпускной для школьников

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Общегородской выпускной для московских школьников пройдет в ночь на 27 июня на ВДНХ, в нем примут участие свыше 60 артистов и около 50 тыс. гостей, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"26 июня для десятков тысяч московских ребят пройдет главный городской выпускной. В этом году праздник соберет около 50 тыс. гостей. Второй раз площадкой для выпускного станет ВДНХ", - сказала Ракова журналистам.

По ее словам, выпускников ждет насыщенная программа: экскурсии, игры, спортивные, творческие, танцевальные мероприятия, большой концерт.

"На сцену выйдут свыше 60 артистов. Их, по традиции, выбирали сами выпускники. Уверена, этот вечер надолго останется тёплым воспоминанием и станет вдохновляющим стартом", - отметила заммэра.

Она добавила, что для родителей и учителей также запланированы интересные активности, например, для них актеры театра и кино прочтут стихи.

Ракова сообщила, что особое значение в этом году имеет памятная акция, приуроченная к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Более тысячи столичных выпускников возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТА

Столичный департамент транспорта предупредил об ограничении движения 26 и 27 июня в центре и на северо-востоке Москвы в связи с проведением городского праздника выпускников и Всероссийского выпускного бала.

В частности, движение будет закрыто с 08:00 26 июня до 07:00 27 июня на участках улицы Ильинки и проезда от улицы Ильинки до улицы Варварки; с 12:00 26 июня до 07:00 27 июня на участках Продольного, 1-го и 2-го Поперечных проездов и в проезде с улицы Бориса Галушкина на Продольный проезд.

Не будет движения с 15:00 26 июня до 07:00 27 июня на участках Останкинского проезда и 1-й Останкинской улицы при движении в сторону 5-го Останкинского переулка и проспекта Мира, а также при левом повороте с улицы Академика Королева на Останкинский проезд и с дублера проспекта Мира на Останкинский проезд.

Кроме того, с 15:00 26 июня до 07:00 27 июня на дублере проспекта Мира от улицы Сергея Эйзенштейна до Продольного проезда и с 15:00 до 19:30 26 июня на Моховой улице будет закрыта одна крайняя правая полоса для движения.

26 июня на участках ограничений будет также запрещена парковка с 00:01 до окончания мероприятия.

В Дептрансе сообщили, что 26 июня с 15:00 до конца мероприятия не будет работать остановка "Метро "Библиотека имени Ленина" на Моховой улице в сторону метро "Лубянка". Помимо этого, 26 июня с 11:30 до конца мероприятия 27 июня автобусы не будут заезжать к главному входу ВДНХ и первому выходу метро "ВДНХ". С 10:30 26 июня примерно до 13:30 27 июня трамваи не будут ходить до Усадьбы Останкино.