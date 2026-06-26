Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Домодедово работает по согласованию в связи с введением временных ограничений, сообщили в Росавиации.

"Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", -- говорится в сообщении.