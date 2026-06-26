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Жители севера Приморья ощутили землетрясение силой до 3,4 балла

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 на севере Приморского края, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС РФ в пятницу.

"По информации регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" ФИЦ ЕГС РАН сегодня утром в 160 км севернее села Усть-Соболевки Тернейского округа на глубине 30 километров было зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,8", - говорится в сообщении.

Землетрясение ощущалось в населенных пунктах Усть-Соболевка, Максимовка и Светлая до 3,4 баллов.

Разрушений зданий нет, нарушений работы систем жизнеобеспечения нет.

Приморье
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