Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,2%

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу возобновил снижение, отыгрывая новую волну распродаж на вечерней сессии четверга под давлением геополитической напряженности из-за конфликта на Украине и ожиданий возможной паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ на фоне роста инфляции; также фактором давления выступает дешевеющая нефть (фьючерс на Brent вновь ушел ниже $74 за баррель).

К 07:01 мск индекс IMOEX2 снизился до 2230,89 пункта (-1,2%). Лидерами снижения среди индексных бумаг выступили акции "ММК" (-2,3%), "АЛРОСА" (-2,2%), "НОВАТЭКа" (-2%), "Сургутнефтегаза" (-1,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 июня, составляет 75,6347 руб. (+86,09 копейки).

Подешевели также акции "Т-Технологии" (-1,8%), "Норникеля" (-1,7%), "Хэдхантера" (-1,7%), "Яндекса" (-1,7%), "НЛМК" (-1,4%), АФК "Система" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,3%), Сбербанка (-1,2% и -0,9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Роснефти" (-1,1%), "Полюса" (-1,1%), "Русала" (-1,1%), "ИКС 5" (-1,1%), "Северстали" (-1%), "Татнефти" (-1%), "Интер РАО" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), бумаги ВТБ (-0,6%), "ВК" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (+0,4%).

Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 25 июля истекающую 27 июня лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" для продажи LUKOIL International GmbH (LIG, владеет иностранными активами НК) или любой контролируемой компании. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением OFAC.

Как сообщалось, 22 октября 2025 года OFAC внесло в санкционный список (SDN List) "ЛУКОЙЛ" и ряд его дочерних обществ. После введения санкционных ограничений "ЛУКОЙЛ" объявил о намерении продать зарубежные активы.

Совет ЕС продлил в четверг ограничительные меры Евросоюза еще на 12 месяцев, до 31 июля 2027 года, в связи с "действиями Российской Федерации, дестабилизирующими ситуацию на Украине". В Брюсселе напомнили, что это решение последовало за политическим соглашением Европейского совета от 18-19 июня 2026 года, на заседании которого лидеры ЕС договорились продлить экономические санкции против России на год.

Россия останется угрозой для НАТО в долгосрочной перспективе, заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. "Россия остается нашей текущей и долгосрочной угрозой. Она инвестирует более 40% своего бюджета в оборону", - сказал Рютте, выступая в Атлантическом совете. При этом он добавил, что ряд других стран продолжает наращивать военный потенциал и создавать дополнительные угрозы.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ накануне на основной сессии подрос в рамках коррекции, но в целом остается слабым. Поводов для оптимизма в РФ все еще нет, что предупреждает о сохранении потенциала падения при неизменности фундаментальных факторов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, негативом для рынка акций РФ остается пробуксовка переговорного трека по российско-украинскому урегулированию и жесткая риторика ЦБ РФ по ключевой ставке. Инвесторы по-прежнему не видят триггеров для разворота акций вверх: дисконт российских акций к историческим мультипликаторам сохраняется, а высокая доходность депозитов оттягивает ликвидность с рынка акций. На этом фоне даже дивидендные истории не вызывают устойчивого спроса - любой рост встречает продажи, что указывает на доминирование продавцов и осторожный настрой инвесторов.

На дневном графике индекс МосБиржи находится в зоне сильной перепроданности по RSI, поддержкой выступает уровень 2213 пунктов. В случае ее пробоя откроется движение к 2182 пунктам, тогда как удержание выше сохраняет потенциал роста до 2313 пунктов, считает Вершинин.

В США накануне подрос индекс акций Dow Jones (+0,1%), но просели S&P 500 (-0,01%) и Nasdaq (-0,5%).

Экономика США в первом квартале увеличилась на 2,1% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли. Ранее сообщалось о повышении на 1,6%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя, сообщило Trading Economics.

Доходы населения США в мае выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы также повысились на 0,7%. Эксперты в среднем ожидали увеличения первого показателя на 0,4%, второго - на 0,6%.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в мае вырос на 0,3% за месяц и на 3,4% за год (0,3% и 3,3% в апреле), что совпало с консенсус-прогнозом. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

В Азии в пятницу преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 4,5%, австралийский ASX - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 7,3%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng теряет 2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-1,2%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены возобновили снижение после коррекции вверх накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 7:01 мск в пятницу составила $73,9 за баррель (-1,8% и +2,1% в четверг), августовская цена фьючерса на WTI - $70,58 за баррель (-1,9% и +2,2% накануне).

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) совершил атаку в четверг на грузовое судно в Ормузском проливе, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных американских официальных лиц. "КСИР атаковал грузовое судно, которое шло под флагом Сингапура, в четверг в Ормузском проливе", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что пострадавших в результате удара нет, но судно получило повреждения.