Число машин в очереди на досмотр перед Крымским мостом превысило 2 тысячи

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в пятницу утром со стороны Керчи ожидают 2010 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"08:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 710 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1300 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Время ожидания с обоих сторон оценивается в три часа.

Больше тысячи машин в очереди перед Крымским мостом фиксируются второй день подряд, наибольшее количество ожидающих досмотра автомобилей отмечается на выезд из Крыма.