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Белгородские власти сообщили о 84 атаках ВСУ за минувшие сутки

В результате атак погиб мирный житель, ранения получили три человека

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил в своем канале в Мах о 84 атаках с украинской стороны по территории региона за минувшие сутки.

По его данным, ударам подверглись Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Корочанский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский и Шебекинский округа.

ВСУ шесть раз применяли реактивные системы залпового огня и артиллерию и четыре раза сбрасывали взрывные устройств с БПЛА.

Расчеты ПВО и другие задействованные подразделения сбили и подавили 113 беспилотников.

В результате атак погиб мирный житель, ранения получили три человека. Один пострадавший продолжает лечение в медицинском учреждении, добавил Шуваев.

Белгородская область
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