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В "Сургутнефтегазе" заявили о стабильной ресурсной базе, дающей долгосрочно планировать добычу нефти

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Ресурсная база "Сургутнефтегаза" стабильна, она позволяет планировать работы по добыче нефти на долгосрочную перспективу, сообщил главный геолог Вячеслав Чирков в ходе годового собрания акционеров.

"Сургутнефтегаз" - лидер по геологоразведке в стране. Это абсолютный приоритет компании. Наша геологоразведочная стратегия заключается в следующем. Первое - развитие традиционных областей (где уже работает компания - ИФ): ХМАО, Якутия, ЯНАО, юг Тюменской области. А также поиск месторождений на новых для компании территориях - Красноярский край, Ненецкий автономный округ и новые площади в Якутии", - сказал он.

Оценивая текущее состояние ресурсной базы "Сургутнефтегаза", он подчеркнул: "Ресурсная база компании стабильна, она позволяет планировать работы по добыче нефти на долгосрочную перспективу. Это связано и с вводом месторождений в районе деятельности компании, это и новые регионы, и мы активно участвуем в покупках новых лицензионных участках на аукционах".

Сургутнефтегаз
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