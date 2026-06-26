Минобороны РФ сообщило об ударах по позициям ВСУ в ДНР и Сумской области

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по объектам вооруженных сил Украины в ДНР и Сумской области, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"В результате слаженной профессиональной работы российских военнослужащих были разведаны и оперативно поражены пункт временной дислокации подразделения противника в н.п. Анновка и пункт управления БпЛА ВСУ в н.п. Доброполье в ДНР, а также полностью уничтожен склад боеприпасов в одном из заброшенных зданий в районе н.п. Искрисковщина Сумской области", - сказано в сообщении министерства.

Минобороны РФ сообщило, что удары были нанесены расчетами центра "Рубикон" во взаимодействии с разведывательными подразделениями 61-й бригады морской пехоты.

По данным ведомства, средствами объективного контроля подтверждено успешное поражение всех целей.