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Минобороны РФ сообщило об ударах по позициям ВСУ в ДНР и Сумской области

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по объектам вооруженных сил Украины в ДНР и Сумской области, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"В результате слаженной профессиональной работы российских военнослужащих были разведаны и оперативно поражены пункт временной дислокации подразделения противника в н.п. Анновка и пункт управления БпЛА ВСУ в н.п. Доброполье в ДНР, а также полностью уничтожен склад боеприпасов в одном из заброшенных зданий в районе н.п. Искрисковщина Сумской области", - сказано в сообщении министерства.

Минобороны РФ сообщило, что удары были нанесены расчетами центра "Рубикон" во взаимодействии с разведывательными подразделениями 61-й бригады морской пехоты.

По данным ведомства, средствами объективного контроля подтверждено успешное поражение всех целей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Сумская область Украина ВСУ
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