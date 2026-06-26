Житель Иркутска получил 15 лет заключения за госизмену и содействие диверсии

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Иркутский областной суд признал жителя Иркутска виновным в государственной измене и пособничестве в совершении диверсии, сообщает объединенная пресс-служба судов региона в пятницу.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ему назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет 6 месяцев в тюрьме, затем - в исправительной колонии строгого режима, с (последующим) ограничением свободы на срок в один год", - говорится в сообщении.

Как сообщает прокуратура региона, в судебном заседании подсудимый свою вину признал частично.

Пресс-служба регионального управления ФСБ проинформировала, что подозреваемый в сборе сведений о деятельности предприятия оборонно-промышленного комплекса был установлен и задержан в сентябре 2024 года при участии сотрудников Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте и ведомственной охраны железнодорожного транспорта.

"Полученные при помощи БПЛА фотоматериалы данный гражданин планировал передать украинским спецслужбам, с которыми он сотрудничал на конфиденциальной основе", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в доход государства конфискованы принадлежащие осужденному смартфон, ноутбук и квадрокоптер.

Подсудимый признан виновным по ст. 275 (государственная измена) и ч. 3 ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности) УК РФ.