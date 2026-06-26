Поиск

Житель Иркутска получил 15 лет заключения за госизмену и содействие диверсии

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Иркутский областной суд признал жителя Иркутска виновным в государственной измене и пособничестве в совершении диверсии, сообщает объединенная пресс-служба судов региона в пятницу.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ему назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет 6 месяцев в тюрьме, затем - в исправительной колонии строгого режима, с (последующим) ограничением свободы на срок в один год", - говорится в сообщении.

Как сообщает прокуратура региона, в судебном заседании подсудимый свою вину признал частично.

Пресс-служба регионального управления ФСБ проинформировала, что подозреваемый в сборе сведений о деятельности предприятия оборонно-промышленного комплекса был установлен и задержан в сентябре 2024 года при участии сотрудников Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте и ведомственной охраны железнодорожного транспорта.

"Полученные при помощи БПЛА фотоматериалы данный гражданин планировал передать украинским спецслужбам, с которыми он сотрудничал на конфиденциальной основе", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в доход государства конфискованы принадлежащие осужденному смартфон, ноутбук и квадрокоптер.

Подсудимый признан виновным по ст. 275 (государственная измена) и ч. 3 ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности) УК РФ.

Иркутск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Электроснабжение Севастополя после атаки БПЛА планируют восстановить к 18:00 пятницы

"Примаковские чтения": разделение мира на сферы влияния не позволит появиться гегемону

 "Примаковские чтения": разделение мира на сферы влияния не позволит появиться гегемону

Россельхознадзор ограничил поставки рыбы со всех предприятий Армении

ФСБ и СК задержали несовершеннолетнего лидера террористического интернет-сообщества

 ФСБ и СК задержали несовершеннолетнего лидера террористического интернет-сообщества

Российские средства ПВО уничтожили 660 БПЛА за прошедшую ночь

Над Тульской областью сбили еще 84 беспилотника

Промпредприятие в Новомосковске получило повреждения в ходе атаки БПЛА

На подлете к Москве сбиты 33 БПЛА

Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию

 Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию

Более 61 тыс. жителей в Дагестане остались без света из-за непогоды
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10113 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2834 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов