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Один человек погиб и четверо ранены в Запорожской области во время ударов ВСУ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате ударов по Запорожской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в пятницу.

"Один человек погиб. Еще четверо пострадали", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, ВСУ атаковали дроном "Газель" около села Новобогдановка, погиб водитель. В результате атак по машинам в Приазовском округе ранен мужчина. В Васильевском округе ударами повреждены кровля кафе и здание отделения флюорографии, пострадал мужчина.

Обстоятельств ранения еще двух человек губернатор не привел.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 июня 2026 года Военная операция на Украине
Запорожская область
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