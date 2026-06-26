Один человек погиб и четверо ранены в Запорожской области во время ударов ВСУ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате ударов по Запорожской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в пятницу.

"Один человек погиб. Еще четверо пострадали", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, ВСУ атаковали дроном "Газель" около села Новобогдановка, погиб водитель. В результате атак по машинам в Приазовском округе ранен мужчина. В Васильевском округе ударами повреждены кровля кафе и здание отделения флюорографии, пострадал мужчина.

Обстоятельств ранения еще двух человек губернатор не привел.