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Вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Обстоятельства жесткой посадки вертолета выясняют в Красноярском крае, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в пятницу.

"По предварительным данным, в районе населенного пункта Северо-Енисейск Красноярского края вертолет Ми-8Т, эксплуатируемый ООО "Геликс Аэро", совершил жесткую посадку", - говорится в сообщении без уточнения информации о пострадавших.

Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в деятельности наземных служб. Также надзорное ведомство взяло на контроль проведение аварийно-спасательны работ.

Следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СКР проводит проверку в связи с вынужденной посадкой вертолета Ми-8 в Красноярском крае, сообщает пресс-служба управления.

По предварительным данным, в пятницу в Северо-Енисейском районе воздушное судно Ми-8 совершило вынужденную посадку.

"На борту воздушного судна находились три члена экипажа и девять пассажиров", - говорится в сообщении.

Проверка проводится по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).

Как уточнили " Интерфаксу " в правоохранительных органах, по предварительной информации, погибших нет. Вертолет выполнял лесоавиационные работы.

Красноярский край Северо-Енисейск
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