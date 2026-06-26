ВСУ атаковали машину "скорой" в Херсонской области, погиб фельдшер

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали машину скорой помощи в Каховском округе (Херсонская область), фельдшер погиб, водитель ранен, сообщил глава администрации муниципалитета Павел Филипчук в пятницу.

"В результате целенаправленной террористической атаки ВСУ на автомобиль скорой медицинской помощи в Каховском округе погиб фельдшер, водитель находится в тяжёлом состоянии", - написал Филипчук в своем канале в Max.

По его словам, автомобиль получил значительные повреждения, его увезли.