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ВСУ атаковали машину "скорой" в Херсонской области, погиб фельдшер

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали машину скорой помощи в Каховском округе (Херсонская область), фельдшер погиб, водитель ранен, сообщил глава администрации муниципалитета Павел Филипчук в пятницу.

"В результате целенаправленной террористической атаки ВСУ на автомобиль скорой медицинской помощи в Каховском округе погиб фельдшер, водитель находится в тяжёлом состоянии", - написал Филипчук в своем канале в Max.

По его словам, автомобиль получил значительные повреждения, его увезли.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 июня 2026 года Военная операция на Украине
Херсонская область ВСУ
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