"Роскосмос" предложил задействовать частные космические группировки для безопасности РФ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Обеспечение безопасности России с использованием всех доступных средств спутниковой группировки и наземной космической инфраструктуры, в том числе частного сектора, считается одним из приоритетных направлений в области космической деятельности до 2036 года, говорится в разработанном "Роскосмосом" проекте указа президента РФ.

Проект указа президента РФ об основах государственной политики в области космической деятельности на период до 2036 года и дальнейшую перспективу опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту указа говорится, что к одним из приоритетных направлений основ является "обеспечение безопасности Российской Федерации с использованием всех доступных средств орбитальной группировки и наземной космической инфраструктуры как государственного, так и частного секторов".

Также приоритетом является учет интересов укрепления технологического суверенитета, обороны и безопасности страны при планировании развития ракетно-космической техники как в государственном, так и в частном секторах, говорится в документе.

Кроме того, в приоритете развитие отечественных рынков услуг космической связи и вещания, навигации, дистанционного зондирования Земли из космоса в интересах всех групп потребителей.