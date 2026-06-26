Партия пенсионеров представила предвыборную стратегию

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Партия пенсионеров представила предвыборную стратегию на всероссийском съезде в Москве по выдвижению кандидатов в Госдуму и другие законодательные органы регионов, передает корреспондент "Интерфакса".

"Партия пенсионеров позиционирует себя как партия, поддерживающая президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, его стратегический курс на экономику развития", - сказал журналистам перед открытием съезда лидер партии Эрик Праздников .

По его словам, это "единственный возможный путь сегодня, путь на экономику развития, экономику достойной жизни, достойных зарплат, достойных пенсий, достойной жизни здесь и сейчас".

"Именно поэтому партия пенсионеров поддерживает главу государства и его стратегический курс. Являемся ли мы оппозиционной партией? Да, мы являемся оппозиционной действующим парламентским партиям, потому что они не в полной мере реализуют стратегический курс президента на экономику развития, мы в этом убеждены", - отметил Праздников.

Он подчеркнул, что партия ставит перед собой задачу стать парламентской и идет на предстоящие выборы в Госдуму с новой избирательной "Программой нормальной жизни".

"Нормальная жизнь - это ожидание наших людей. (...) Мы устали ждать нормальной жизни в некоем обозримом будущем, нормальной жизни хотят люди здесь и сейчас, в этой жизни, а не в следующем поколении, и партия пенсионеров подготовила экономически выверенную, юридически проработанную программу мер по обеспечению нормальной жизни", - отметил председатель партии.

Съезд в пятницу утвердил программу, согласно которой "тремя первыми решениями нормальной программы" будут: базовый пенсионный доход, бесплатное качественное протезирование и законодательная инициатива об ограничении пребывания депутата в Госдуме одним сроком.

Основными направлениями программы являются программы, которые касаются здравоохранения, пенсии и экономики, семей, образования, молодежной политики, обеспечения ответственности власти перед обществом, поддержки ветеранов и людей служения.

В частности, партия пенсионеров предлагает защитить врачей от необоснованного уголовного преследования, назначить семейного врача для каждого гражданина, создать персональные пенсионные счета и наследование накоплений семьей, выплачивать премиальные пенсии учителям, медикам, соцработникам, спасателям и ветеранам, а также предоставлять льготное жилье для многодетных, семей с детьми и молодых специалистов.

Помимо этого, партия считает необходимым приравнять нападение на учителя к нападению на сотрудника полиции, отменить домашние задания школьникам, ввести механизм отзыва депутата избирателями при утрате доверия и оценку социальных последствий законопроектов, программы наставничества, создать открытую карточку депутата с данными о голосовании, законопроектах, встречах, выполнении обещаний.

Праздников напомнил, что за прошедший год партия изменила свое позиционирование. "Сегодня партия пенсионеров - это не партия одного возраста, это партия всех возрастов, всех поколений, это партия для молодежи, для людей среднего возраста, для предпенсионеров, пенсионеров, людей старшего поколения", - сказал он.

У партии 80 региональных отделений, действующие фракции в 25 региональных парламентах и более 400 депутатов всех уровней,. Цель партии - преодолеть 5% барьер доверия избирателей и сформировать фракцию в Госдуме, а также достичь планки в 30+ фракций в региональных парламентах.

На съезде партия утвердит стратегию на электоральный период, список кандидатов на выборы в Госдуму по одномандатным округам, федеральный список кандидатов. Его возглавит председатель партии пенсионеров Эрик Праздников.

"Наш список кандидатов состоит из очень уважаемых людей, которые не дадут покоя ни одному депутату в Государственной Думе. Мы будем занозой, камнем преткновения для тех людей, которые будут препятствовать реализации обозначенного президентом страны курсом. (...) Необходимо обновление состава Госдумы. Именно поэтому президент страны реализует курс: время героев, курс на обновление всей системы власти новыми людьми, умудренными опытом их жизни, и, самое главное, зарекомендовавшие себя в специальной военной операции", - подчеркнул Праздников.

На сентябрьских выборах депутатов в Госдуму без сбора подписей избирателей смогут участвовать 11 политических партий, сообщал ранее член Центризбиркома Евгений Шевченко. Кроме как у пяти парламентских партий такая возможность есть у следующих партий: Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Яблоко", "Зеленые", "Родина" и Партия прямой демократии.