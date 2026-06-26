"Росатом" приступил к пусковым операциям на I энергоблоке АЭС "Аккую" в Турции

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - "Росатом" приступил к пусковым операциям на первом энергоблоке АЭС "Аккую" в Турции, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на Международном молодежном ядерном форуме в Обнинске.

"Любой вендор проект "Аккую" бросил бы два года назад. Он нашел бы кучу причин: юридических, обоснованных, в судах бы объяснился. Потому что так сложилось, что проект было невозможно реализовать в силу разных причин. Мы приступили к пусковым операциям на первом блоке", - заявил Лихачев.

"Росатом" строит первую в Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока ожидается в 2026 г.

Реализация проекта столкнулась с рядом проблем, в частности, из-за непоставки оборудования для АЭС немецким Siemens. "Столкнулись с ситуацией, когда, несмотря на заключенный контракт, поставщик из западной страны - компания Siemens, Германия - нарушил свои контрактные обязательства по поставке определенной номенклатуры оборудования", - говорил осенью 2024 года вице-премьер РФ Александр Новак.