Посол ОАЭ в РФ отметил благоприятные возможности двух стран для сотрудничества в торговле сельхозпродукцией

Фото: Пресс-служба

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Взаимодействие РФ и ОАЭ в сфере сельского хозяйства и продовольствия создает благоприятные возможности для развития сотрудничества в торговле сельхозпродукцией, инвестиций, обмена опытом и современными технологиями, заявил посол ОАЭ в Москве доктор Мохаммад Ахмад Аль Джабер.

"Россия является одним из ведущих мировых производителей и экспортёров широкого спектра сельскохозяйственной и продовольственной продукции, включая зерновые культуры и удобрения, тогда как Объединённые Арабские Эмираты располагают передовым опытом в области торговли, логистических услуг и аграрных инноваций. Такая взаимодополняемость создаёт благоприятные возможности для развития сотрудничества в сферах торговли сельскохозяйственной продукцией, инвестиций, научных исследований и разработок, а также обмена опытом и современными технологиями", - пишет высокопоставленный дипломат в своей статье "Продовольственная безопасность - основа устойчивых стратегических партнёрств".

"Интерфакс" располагает полным текстом статьи.

Аль-Джабер отмечает, что эти усилия приобретают все большее значение "в условиях вызовов, с которыми сталкиваются глобальные цепочки поставок, и необходимости формирования более устойчивых и адаптивных продовольственных систем, способных эффективно реагировать на экономические и климатические изменения".

"Совместные механизмы и комиссии двух стран продолжают рассматривать перспективы сотрудничества в области аграрных инноваций, управления водными ресурсами, повышения эффективности производства продовольствия, развития логистических решений и совершенствования цепочек поставок, что открывает новые горизонты для партнёрства и укрепляет способность обеих стран использовать возникающие возможности в сфере продовольствия и сельского хозяйства", - пишет доктор Аль-Джабер.

Он отмечает в статье, что по мере дальнейшего развития этих отношений открываются широкие перспективы для укрепления достигнутых результатов и расширения партнёрства в сферах, представляющих взаимный приоритет, прежде всего в области продовольственной безопасности и устойчивого развития.

"Продовольственная безопасность является наглядным примером важности стратегических партнёрств в противодействии глобальным вызовам и их преобразовании в возможности для совместного развития. Опираясь на сотрудничество, основанное на взаимном доверии и общих интересах, ОАЭ продолжают взаимодействовать со своими международными партнёрами, включая РФ, в целях формирования более устойчивых и жизнеспособных продовольственных систем, способствующих укреплению стабильности, процветания и устойчивого развития в интересах будущих поколений", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

По его словам ОАЭ убеждены, что продовольственная безопасность является не только национальной задачей, но и общей ответственностью, требующей укрепления международного сотрудничества и формирования стратегических партнёрств, способных эффективно противостоять возрастающим мировым вызовам.

"Исходя из этого, государство продолжает развивать отношения со своими международными партнёрами на основе взаимной выгоды и общего видения достижения устойчивого развития и процветания. В этом контексте эмиратско-российское партнёрство отражает глубину экономических и стратегических отношений между двумя странами, а также открывает широкие перспективы для расширения сотрудничества в приоритетных сферах, представляющих взаимный интерес, включая продовольственную безопасность, сельское хозяйство, инновации и цепочки поставок", - пишет он.

Посол ОАЭ отмечает, что это партнёрство основывается на прочном фундаменте взаимного доверия, конструктивного диалога и общего стремления к дальнейшему развитию сотрудничества в интересах обеих стран.

Аль Джабер обращает внимание на то, что в нынешних реалиях понятие продовольственной безопасности "уже не ограничивается лишь обеспечением населения продовольствием, а превратилось в неотъемлемый элемент системы национальной безопасности и способности государств эффективно реагировать на возникающие вызовы".

По его словам, в мире, "сталкивающемся с растущими вызовами, связанными с изменением климата, колебаниями мировых рынков и давлением на цепочки поставок, продовольственная безопасность стала одним из важнейших факторов экономической стабильности и устойчивого развития".

"Исходя из этого, ОАЭ приняли передовой стратегический подход к обеспечению продовольственной безопасности, основанный на принципах диверсификации, инноваций, устойчивого развития и эффективного международного партнёрства. Практическим воплощением данного подхода стала Национальная стратегия продовольственной безопасности ОАЭ до 2051 года, направленная на формирование гибкой и устойчивой системы, способной адаптироваться к различным вызовам будущего посредством внедрения современных технологий, развития интеллектуального сельского хозяйства, совершенствования логистической инфраструктуры и расширения сети международных партнёрств", - отметил Аль Джабер.

Он напоминает в своей статье, что "стратегия также предусматривает создание комплексной национальной системы, поддерживающей устойчивое производство продовольствия, обеспечивающей диверсификацию источников поставок и повышающей готовность государства к реагированию на любые кризисы и глобальные изменения".

"Благодаря своему стратегическому положению в качестве мирового центра торговли, логистических услуг и реэкспорта, а также опираясь на развитую инфраструктуру, включающую морские порты, свободные экономические зоны и современные транспортные сети, ОАЭ внесли значительный вклад в повышение устойчивости глобальных продовольственных цепочек поставок и обеспечение стабильного движения товаров и продукции на региональных и мировых рынках", - пишет посол.

Он отмечает: "Параллельно с этим ОАЭ продолжают активно инвестировать в передовые сельскохозяйственные технологии, включая вертикальное земледелие, гидропонику и интеллектуальные тепличные комплексы, а также поддерживают развитие системы продовольственных инноваций посредством реализации таких передовых инициатив, как Food Tech Valley, направленной на разработку инновационных решений в сфере производства продовольствия, повышение устойчивости продовольственных систем и укрепление позиций страны в качестве мирового центра инноваций в области сельского хозяйства и продовольствия благодаря объединению научных исследований, разработок и современных агротехнологий в рамках единой интегрированной экосистемы".

Особое внимание ОАЭ уделяют научным исследованиям и развитию знаний, рассматривая их в качестве ключевой основы долгосрочного обеспечения продовольственной безопасности, пишет Аль Джабер. "В этом контексте страна принимает у себя Международный центр по биосолевому земледелию (ICBA) — ведущий международный исследовательский центр, который в сотрудничестве с правительствами, научными учреждениями и международными партнёрами разрабатывает инновационные решения в области устойчивого сельского хозяйства и управления природными ресурсами в засушливых и подверженных засолению регионах. Центр также реализует исследовательские и программы развития во многих странах мира, способствуя разработке практических решений проблем, связанных с водными ресурсами, сельским хозяйством и продовольственной безопасностью, что отражает приверженность ОАЭ развитию международного научного сотрудничества, а также использованию инноваций и современных технологий в интересах устойчивого развития на глобальном уровне", - отмечает посол.

Он напоминает в статье, что ОАЭ продолжают поддерживать международные усилия, направленные на повышение устойчивости продовольственных систем посредством поощрения инноваций, поддержки научных исследований и укрепления партнёрств, способствующих разработке практических решений проблем, связанных с продовольствием, водными ресурсами и изменением климата.

И в этом контексте, отмечает доктор Аль Джабер, ОАЭ совместно с Республикой Сенегал продолжают подготовку к проведению Конференции Организации Объединённых Наций по водным ресурсам 2026 года в Абу-Даби, которая станет глобальной площадкой для укрепления международного сотрудничества и ускорения реализации шестой Цели устойчивого развития. "Конференция также представляет собой важную возможность продемонстрировать взаимосвязь между водными ресурсами, продовольствием и устойчивым развитием, а также укрепить партнёрства, инвестиции и инновации, необходимые для формирования обществ, обладающих большей устойчивостью перед будущими вызовами", - пишет он.