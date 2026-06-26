Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 160 на 160
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в пятницу были возвращены из украинского плена 160 российских военнослужащих.
"Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь",- сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны РФ добавили, что с ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
В ведомстве заявили, что после оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты",- сообщает Минобороны РФ.