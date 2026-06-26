Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 160 на 160

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в пятницу были возвращены из украинского плена 160 российских военнослужащих.

"Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь",- сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что с ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

В ведомстве заявили, что после оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты",- сообщает Минобороны РФ.