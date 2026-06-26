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В Ижевске после вмешательства СКР остановили ликвидацию троллейбусных маршрутов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Ижевске остановили процесс ликвидации троллейбусной контактной сети после того, как СКР возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 У), сообщило управление СКР по Удмуртии.

"Сотрудниками следственного управления оказано содействие в восстановлении прав жителей Ижевска на благоприятную экологическую обстановку и транспортную доступность", - заявило ведомство.

Дело было возбуждено по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина. Жители Ижевска до того пожаловались в СК на то, что осенью 2025 года в столице Удмуртии было принято решение об отмене нескольких маршрутов троллейбусов и их замене на автобусное сообщение.

"Установлено, что с осени прошлого года компетентными органами было принято решение об отмене нескольких маршрутов экологически чистого транспорта и замене на автобусное сообщение. Рассматривался вопрос о полном прекращении движения троллейбусов на одной из основных магистралей города — улице Удмуртской. По мнению жителей, такие меры приводят к ухудшению экологической обстановки, а также нарушают права граждан на транспортную доступность, - отметили в СК. - В ходе расследования уголовного дела следователями приняты меры, направленные на восстановление нарушенных прав жителей. Благодаря слаженной работе сотрудников следственного управления в мае текущего года ликвидация контактной сети Ижевска остановлена".

В ноябре прошлого года сообщалось о поставке по нацпроекту для ижевского муниципального перевозчика МУП "ИжГорЭлектроТранс" ("ИжГЭТ") 50 автобусов "НефАЗ" для частичной замены троллейбусов.

Ижевск СКР Удмуртия Александр Бастрыкин
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