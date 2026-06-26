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В Минобороны России встревожены планами усиления Бундесвера

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о намерениях сделать Бундесвер сильнейшей армией в Европе вызывают тревогу, заявил заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал армии Виктор Горемыкин.

"Серьезную тревогу вызывают громогласные заявления канцлера ФРГ Мерца о его цели - сделать бундесвер самой сильной армией в Европе. Это свидетельство того, куда движется "евроинтеграция" во главе с бюрократами, засевшими в Брюсселе, и всячески поощряющими подобные реваншистские настроения в Германии и в других частях Евроатлантики", - сказал Горемыкин на IV Международном антифашистском конгрессе в Минске в пятницу.

Он отметил, что в Европе Россию огульно обвиняют в том, что она якобы планирует вторжение в страны НАТО и Евросоюза. "Европейские руководители сами придумали эту чушь и повторяют ее, сознательно обманывая собственные народы", - заключил Горемыкин.

Евросоюз Бундесвер Минобороны Германия Виктор Горемыкин Фридрих Мерец
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