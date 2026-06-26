Минпромторг расширит эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции и продлит на 2027 год

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг расширяет эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции и продлевает его на 2027 год. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.

"С учетом успешного поэтапного проведения с 2023 года эксперимента по маркировке радиоэлектронной продукции инициатива направлена на расширение эксперимента на новые V и VI этапы с соответствующим продлением срока эксперимента по 31 августа 2027 г.", - отмечают в Минпромторге.

Планируется апробация технологий маркировки в отношении дополнительной номенклатуры радиоэлектронной продукции: V этап (с 1 сентября 2026 г. по 31 мая 2027 г.) – контрольно-кассовая техника, машины для сортировки, подсчета и упаковки монет, а также банкоматы; VI этап (с 1 сентября 2026 г. по 31 августа 2027 г.) – калькуляторы, компьютеры и системные блоки, устройства ввода и вывода информации, запоминающие устройства и твердотельные накопители, игровые консоли, машины для обработки почтовой корреспонденции, а также различные носители информации.