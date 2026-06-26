В РФ заявили об ударе по пункту временной дислокации ВСУ на Славянской ТЭС в ДНР

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие нанесли удар по пункту временной дислокации бригады ВСУ на территории Славянской ТЭС в районе города Николаевка в ДНР, заявили в Минобороны России в пятницу.

"Разведывательными подразделениями ВС РФ на территории Славянской ТЭС в районе г. Николаевка в ДНР были выявлены пункты временной дислокации подразделений 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, экипажи ВКС России нанесли удар с применением трех авиабомб ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции.