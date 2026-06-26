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Путин подписал закон о праве регионов вводить запрет на продажу вейпов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий регионам РФ право устанавливать на своей территории запрет розничной продажи вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон также распространяет лицензирование табачной продукции на всю цепочку оборота.

Документ идет в пакете с инициативой, устанавливающей размеры государственных пошлин за выдачу лицензий на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией с 1 октября 2026 года.

Владимир Путин
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