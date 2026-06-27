Российские политологи: Трамп верен принципу "искать выгоду во всем"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что в ходе саммита в Анкоридже "было лишь сделано предложение о подходе к урегулированию, и никакого соглашения там никогда не было".

"Конечно, надо внести ясность во всю эту ситуацию. Но факт остается фактом: на Аляске были обсуждены предложения США, которые были приняты российской стороной", — приводит МИД РФ слова Лаврова.

В то же время глава внешнеполитического ведомства РФ обратил внимание на "недавнее выступление госсекретаря Рубио на слушаниях в Конгрессе, когда он сказал, что США не могут быть посредником, потому что они поддерживают Украину".

"Когда сейчас звучит заинтересованность в том, чтобы Соединенные Штаты сыграли конструктивную роль, объединили стороны — это уже звучит как заявка на посредничество", — считает глава МИД РФ.

Обозреватель "Интерфакса" Борис Геворкян попросил ведущих российских политологов ответить на вопрос, можно ли считать, что администрация Дональда Трампа совершила дрейф в сторону Киева и его европейских союзников и отвернулась от России?

Павел Кошкин - старший научный сотрудник Института США и Канады РАН

** Трамп смотрит на украинский конфликт так: кто сильнее, того и будут поддерживать

Я бы выразился менее категорично. Вашингтон, может быть, действительно сейчас склоняется в сторону Украины. Полагаю, именно поэтому Киев демонстрирует, калибрует свою риторику и стал говорить с более жестких позиций. Тем не менее, я бы поделил надвое эти утечки относительно того, что якобы Трамп дал "зеленый свет" Зеленскому на нанесение ударов вглубь территории России. Скорее всего, это просто попытка выдать желаемое за действительное.

Но все-таки я не стал бы недооценивать уровень, скажем так, непоследовательности Трампа. Он может испытывать негативное отношение к Зеленскому, поэтому предпочитает с ним по минимуму контактировать и делегирует все контакты с ним своим подчиненным и представителям. Однако, это не значит, что он не будет искать выгоду. Он смотрит на украинский конфликт так: "кто сильнее, того и будут поддерживать".

И если Украина демонстрирует успехи, например, на беспилотном направлении, не исключено, что Трамп будет спокойно одобрять это и поддерживать.

Почему же Трамп склонялся раньше к позиции России? Потому, что действительно он сомневался в способности Украины как-то перехватить инициативу. А сейчас, когда развернулась такая серьезная информационная кампания, цель которой в том числе — убедить, что Россия проигрывает, Украина берет "быка за рога", то естественно, Трамп может и изменить свое мнение. Он непостоянный в этом плане, и я бы не стал полагаться на него как на человека, способного однозначно встать на сторону России. Несмотря на его дружеские отношения с Путиным.

Трамп смотрит на противостояние России и Украины как на поединок двух бойцов на ринге по смешанным единоборствам — кто побеждает, на того он и ставит. И этот его характер — немножко азартный и коммерческая жилка — в нем побеждают.

В целом со временем он вполне может качнуться в обратную сторону - в зависимости от убедительности российской дипломатии или России. Позвонит Путину, посмотрит, что там, если будет звонок новый. Или приедет Уиткофф или Кушнер в Москву, не исключено, что снова будет перемена в настроении.

Сергей Маркедонов - ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, главный редактор журнала "Международная аналитика"

** После саммита на Аляске имелись завышенные ожидания, но они не соответствовали реальности

Думаю, что никакого дрейфа в российскую сторону в политике США и не было. Даже после саммита на Аляске. Имелись завышенные ожидания, но реальность им не соответствовала. После Анкориджа помощь США не прекратилась, но немного изменилась модель: меньше прямых "подарочных" американских пакетов, больше американского оружия, оплаченного союзниками через НАТО. Помощь часто была "американской" по происхождению оружия, но не обязательно оплачивалась бюджетом США.

Мы уже не говорим про то, что Штаты регулярно передают Киеву разведданные в реальном времени и обеспечивают ее защищенной связью, что помогает ВСУ планировать операции, наводить беспилотники на объекты в глубине России и уклоняться от российских систем ПВО. Но самое важное другое. Сам по себе Анкоридж - это такое американское ноу-хау, строить отношения дискретно. Строго говоря, берется один трек, сужается еще до полутрека — вот здесь мы с вами будем разговаривать, а здесь не будем. Помните знаменитый номер Винокура-Оганезова? "Здесь играем, здесь не играем, а тут я рыбу заворачиваю". Нужно смотреть в суть проблемы. Да, Трамп, Вэнс или Рубио не кричали "Слава Украине" и не рассказывали все про борьбу "демократической страны против кремлевской автократии". В отличие от команды Джо Байдена нынешняя администрация во главу угла ставит не так называемые ценности, а силу, ресурсы. Во многом они за рационализацию политики и ее циничное понимание.

Павел Шариков - ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат политических наук

** Трамп всегда занимает позицию Трампа, он еще намерен выступить в роли посредника по Украине

Я бы не торопился с выводом о том, что Трамп встал на сторону Европы и Киева. Трамп всегда занимает позицию Трампа. Все эти выводы делаются на основе публикаций прессы и различных утечек.

Что можно сказать однозначно — Трамп не осудил (во всяком случае публично) атаки Украины против московских НПЗ. Хотя раньше сообщалось, что Вашингтон был недоволен атаками против российской нефтяной инфраструктуры. Впрочем, публично он и не поддержал. А главное — Трамп, вероятнее всего, все еще намерен выступить в роли посредника, и Европа ему будет скорее мешать в этой конструкции. Думаю, с Европой у него сейчас основная тема для разговора — Иран. Причем позиции по Ирану расходятся достаточно сильно.