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Одобрено создание в Хакасии ОЭЗ с участием "Русала" и расширение ОЭЗ под управлением "Татнефти"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Межведомственная рабочая группа под руководством вице-премьера Александра Новака поддержала инициативы по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Хакасская технологическая долина" и расширению ОЭЗ "Зеленая долина" в Татарстане, сообщает сайт правительства.

"Хакасская технологическая долина" займет 312 га в Саяногорске и Бейском районе Хакасии. На первом этапе инвесторы намерены вложить свыше 25 млрд рублей в пять проектов. "На базе ОЭЗ будет сформирован промышленный кластер металлургии, машиностроения и металлообработки, ориентированный на глубокую переработку алюминия и выпуск высокотехнологичной продукции", - говорится в пресс-релизе.

Увеличение площади татарстанской ОЭЗ "Зеленая долина" позволит запустить восемь новых проектов на 299 млрд рублей. Резиденты сфокусируются на импортозамещении в нефтехимии, глубокой переработке сырья и выпуске строительных металлоконструкций, сообщается на сайте.

Работа по созданию "Хакасской технологической долины" - первой ОЭЗ в Хакасии - ведется с 2022 года совместно с "Русалом", а ее якорным резидентом выступает "Русал Саянал - 2", говорилось в ежегодном докладе главы Хакасии Валентина Коновалова, с которым тот выступил в республиканском парламенте в апреле 2026 года.

Ранее в том же месяце министр экономического развития России Максим Решетников посетил завод алюминиевой фольги "Русал Саянал" в Саяногорске для участия в обсуждении проекта ОЭЗ. "Отдельное значение имеет развитие производства алюминиевой фольги и упаковочных материалов. (...) Проект ориентирован на выпуск продукции под конкретные заказы промышленных предприятий, в том числе в сегментах, где сегодня используется импортная продукция", - сообщала пресс-служба Минэкономразвития после мероприятия.

ОЭЗ "Зеленая долина" запущена в Татарстане в 2025 году под управлением "дочки" "Татнефти" - ООО "УК "Алабуга-2.Нефтехимия". Как сообщалось, в "Зеленой долине" будут реализованы шесть инвестпроектов на сумму свыше 15 млрд рублей, направленных на развитие производств в сфере биотехнологий: по переработке лубяных культур, производству сорбентов, биоудобрений и хелатов биогенных материалов. В частности, принадлежащее "Татнефти" ООО "Биоволокно" намерено запустить проекты по выпуску льняного и конопляного волокна. "Зеленая долина" - третья ОЭЗ в Татарстане. В республике также действуют особые экономические зоны "Алабуга" и "Иннополис".

Иннополис Максим Решетников Татарстан Русал Хакасия Саяногорск Татнефть
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