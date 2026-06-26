Президент поручил принять законы о поддержке российского кино и прокате зарубежного

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Путин дал поручение, касающееся подготовки и принятия законодательных актов о поддержке российского кино и регулировании проката зарубежных фильмов

26.06.2026, 19:04:28 GMT+03:00 (GMT+3)

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Владимир Путин поручил Госдуме подготовить и в приоритетном порядке принять законопроекты о поддержке российского кино и регулировании проката иностранных фильмов. Это должно быть сделано до 25 сентября.

Это одно из поручений, сформулированных после заседания Совета при президенте по культуре 25 марта 2026 года.

Тогда председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков напомнил, что президент РФ ещё в марте 2025 года поручил своему помощнику Владимиру Мединскому поддержать идею квотирования иностранных фильмов в российском прокате и "принять меры по защите рынка заранее, еще до того, как конкуренты начнут возвращаться". Режиссер отметил, что поручение главы государства пока не выполнено. Отвечая на вопрос Путина, в чем были трудности проработки этого вопроса, министр культуры Ольга Любимова сообщила, что речь идет о "сложной технически процедуре".

Президент поручил как можно быстрее решить вопрос о квотировании иностранных фильмов в российском прокате.