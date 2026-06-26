Российские беспилотники поразили склады, АЗС и железнодорожный состав в тылу Украины

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что нанесена серия ударов по объектам в украинском тылу с применением ударных беспилотных летательных аппаратов.

"В Черниговской области ударом "Герань-2 Сикер" в районе населенного пункта Ястребиное уничтожен склад военно-технического имущества", - сообщили в ведомстве в пятницу.

Там заявили, что в районе населенного пункта Репки Черниговской области уничтожена автозаправочная станция, активно использовавшаяся для заправки военной автомобильной техники.

"В районе населенного пункта Ястребиное Сумской области двумя ударными БпЛА "Гербера" уничтожен выявленный накануне пункт временной дислокации ВСУ, располагавшийся в домах частного сектора", - сообщили военные.

Отмечается, что ударом беспилотного летательного аппарата "Герань-2 Сикер" нанесен удар по железнодорожному составу в н.п. Коростень Житомирской области.