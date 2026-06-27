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Почти 1 тыс. машин ждут досмотра перед Крымским мостом

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В очереди на пункты досмотра на Крымском мосту утром в субботу находятся 900 машин, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 500 транспортных средств. Время ожидания - около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 400 транспортных средств. Время ожидания - около двух часов", - говорится в сообщении.

Крымский мост
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