Почти 1 тыс. машин ждут досмотра перед Крымским мостом

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В очереди на пункты досмотра на Крымском мосту утром в субботу находятся 900 машин, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 500 транспортных средств. Время ожидания - около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 400 транспортных средств. Время ожидания - около двух часов", - говорится в сообщении.