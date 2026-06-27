Школьные выпускные вечера пройдут по всей стране 27 июня

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Более 660 тыс. одиннадцатиклассников выпускаются в этом году из российских школ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Для молодых людей это важный этап: позади - ОГЭ и ЕГЭ, впереди - поступление и выбор профессии. Радует, что школьники выбирают естественно-научные предметы и стремятся получить в будущем инженерные специальности", - цитирует Чернышенко его пресс-служба.

Вице-премьер отметил, что со школьными выпускными совпал День изобретателя и рационализатора - он ежегодно отмечается в России в последнюю субботу июня.

"В советские годы это движение объединяло более 14,5 млн человек. (...) Сегодня перед Россией стоят новые масштабные цели, главная из которых - технологическое лидерство. В её достижении ключевую роль играете именно вы - талантливые изобретатели и рационализаторы", - отметил зампредседателя правительства.

В Минпросвещения РФ сообщили, что в программу выпускных вечеров в образовательных организациях предлагается включить церемонии поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна России, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград и участников специальной военной операции.

В министерстве добавили, что в рамках подготовки к торжественному мероприятию перед регионами была поставлена задача строгого соблюдения всех требований комплексной безопасности.