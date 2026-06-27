Отряд кораблей ВМС Китая покинул Владивосток

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Учебный корабль "Ци Цзигуан" и десантный корабль "Куньлуньшань" Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) завершили деловой заход во Владивосток и вышли из главной базы Тихоокеанского флота (ТОФ) в Японское море, сообщила пресс-служба флота в субботу.

"В ходе захода кораблей ВМС НОАК во Владивосток были организованы посещения музея Тихоокеанского флота, между курсантами двух стран был проведен обмен опытом. Также китайские и российские моряки провели ряд культурных и спортивных мероприятий", - говорится в сообщении.

Всего в походе на борту учебных кораблей находятся около 400 курсантов военно-морских учебных заведений НОАК, которые проходят морскую практику. Помимо учебной программы, миссия направлена на развитие дружеских связей и морского сотрудничества между Китаем и Россией.

Отряд кораблей ВМС НОАК с курсантами прибыл во Владивосток во вторник.